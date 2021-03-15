樂天周一大漲24% 花旗：騰訊入股有望帶來雙贏 調升騰訊目標價

樂天 (4755-JP) 上周五公布，將出售股權給騰訊 (0700-HK)、日本郵政及 Walmart(WMT-US)，促使今 (15 日) 收盤大漲 24.1%，寫 18 年以來最大的漲幅，市值推高至少 30 億美元，分析師看好這筆交易能為股票帶來正面激勵。

花旗集團分析師 Koichi Niwa 和 Mitsunobu Tsuruo 在周一的報告中說，此次樂天與多家公司的深度合作，如果合作順利，將大舉提高樂天的競爭力。

花旗指出，騰訊和樂天有望在這次合作中，取得雙贏局面，樂天可學習騰訊在數位錢包系統、智慧零售、小程式方面的成功例子，同時騰訊在數位娛樂內容特別是遊戲、視頻及體育等強項也可加強樂天的流動服務。

對騰訊而言，策略合作可助增加於日本流動市場的接觸面，幫助了解日本用戶的文化及習慣，有利在日本發行遊戲，並加大微信支付在當地的市占。因此，花旗也提高騰訊的目標價 876 港元，評級「買入」。

相較於樂天的大漲，騰訊周一股價走弱，挫 3.5%，報 628 港元，距花旗目標價有近 4 成空間。

這次樂天將售出 2420 億日圓股票，給騰訊等 3 家公司。分析師預計，這一合作可建立樂天的配送網路並與 Amazon.com Inc. 競爭。