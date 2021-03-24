日本3月製造業PMI報52.0 持續跨越景氣榮枯線

日本 3 月的製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 52.0，表現優於 2 月的 51.4，持續保持在榮枯線的 50 之上，顯示日本製造業景氣持續改善。

根據 IHS Markit 週三 (24 日) 公布日本 au Jibun Bank 統計的數據，日本 3 月製造業產出只有微幅增加，不過新接單量出現 2018 年 10 月以來的大幅成長。然而日本製造業持續三個月刪減人力，在員工的追加僱用方面依然態度消極。此外，3 月日本企業對於景氣展望的看法已經沒有先前樂觀，走勢是近 9 個月來最弱的。

日本 3 月服務業 PMI 初值報 46.5，較 2 月的 46.3 微幅增長，服務業景氣惡化稍微和緩。

由於事業活動仍然受到限制，新事業指數減少，但減幅是 2020 年 10 月以來最小。服務業的僱用人數在 3 月增加，出現近 22 個月來最大的增長幅度。

另外，日本 3 月的服務業景氣展望雖然與 2 月相比有稍微下滑，不過企業也看好事業活動在未來 12 個月應該會成長。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 表示，日本民間的事業活動在 2021 年 Q1 尾聲仍然走低。新接單量雖然也減少，卻是近 14 個月來的最小降幅。在如此情況下，日本民間企業的僱用人數出現 2020 年 1 月以來幅度最大的增長紀錄，可視為好消息。

他表示，日本雖然遭逢第三波的肺炎疫情，但是日本民間企業仍對未來 12 個月的經濟展望抱持著樂觀態度，這應該與緊急狀態的解除、還有開始展開疫苗接種有關。