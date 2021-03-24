救瑞薩成日本政府優先要務 以避免進一步拖垮國內經濟

瑞薩電子 (Renesas Electronics)(6723-JP) 的火災讓日本政府憂心不已，官員周三 (24 日) 表示，已經致電或電郵當地及海外晶片設備製造商，要求對方提供零件及機械協助，避免汽車晶片供應鏈問題，對經濟造成進一步傷害。

瑞薩是汽車電子晶片的幾大供應商之一，上周五茨城縣的那珂工廠發生火災，目前正努力恢復，但預計至少停工 1 個月。

因全球晶片短缺，部分車廠均已減產或停工，而無論是汽車行業或晶片業，對日本均有重大影響，這兩個部門在日本出口類別中排名居前。

2020 年，日本汽車出口額為 9.6 兆日圓 (880 億美元)，晶片出口額為 4.1 兆日圓。本次瑞薩電子停工，據三菱 UFJ 摩根士丹利證券估算，到 2021 年上半年，將使國內主要汽車公司的減產總量將達到 165 萬輛。

惠譽董事 Roman Schorr 表示，汽車工業是日本的關鍵所在，因此任何影響汽車工業的事件都會對經濟產生廣泛影響，如今這麼多需要解決的事情，而取決於一家工廠的生產，這情況「令人震驚」。

日本經濟產業省 IT 產業部門主管 Kazumi Nishikawa 表示，經濟產業省計畫要求設備製造商支持瑞薩，確保對這家公司的訂單要優先考慮。

經濟產業省 24 日舉行半導體相關專家會議，與瑞薩電子社長柴田英利共同商議，力圖收集產官學各界意見，以減輕對日本經濟的影響。