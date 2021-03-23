〈美股早盤〉鮑爾和葉倫發表談話前夕 美股小幅低開

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 發表談話前夕，美股周二 (23 日) 小幅開低。截稿前，道瓊工業指數跌 70 點或 0.2％，那斯達克綜合指數小跌 0.09%，標普 500 指數跌 0.15%，費半跌 0.24％。

Fed 主席鮑爾和葉倫即將出席國會聽證，市場預計鮑爾將重申以寬鬆貨幣政策繼續支持經濟的立場，但對於經濟復甦和通膨上升的擔憂，仍使投資人對 Fed 的利率政策和購債計畫抱持懷疑態度。

根據葉倫準備的發言稿，她將重申拜登 1.9 兆美元刺激法案，有望幫助美國迎來經濟增長，以及在 2022 年實現充分就業。

10 年期美債殖利率連續 2 天下滑，周二截稿前降至 1.659％。

與此同時，歐洲疫情正在急遽惡化。根據約翰霍普金斯大學數據，法國周一 (22 日) 單日新增確診飆破 8 萬例，為去年 11 月以來最高，包含首都巴黎在內疫情嚴峻地區已宣布進入為期 1 個月的封鎖措施。

繼義大利、法國後，德國政府也在周二宣布將封鎖措施延長一個月。

市場擔憂歐洲疫情和疫苗施打速度緩慢恐對需求構成壓力，聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US)、皇家加勒比郵輪 (RCL-US) 和嘉年華遊輪 (CCL-US) 等旅遊類股周二普遍下滑。

對於需求前景的擔憂也拖累油價雙雙跌逾 4%。截稿前，布蘭特原油暫報 61.94 美元，西德州中質原油 (WTI) 跌破 60 美元關卡。

截至台北時間周二 (23 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 70.86 點或 - 0.22%，暫報 32660.34 點

那斯達克綜合指數下跌 11.54 點或 - 0.09%，暫報 13366.01 點

標普 500 指數下跌 6.07 點或 - 0.15%，暫報 3934.52 點

費半下跌 7.44 或 - 0.24%，暫報 3070.11 點

台積電 ADR 下跌 1.20% 至每股 115.77 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.659%

紐約輕原油下跌 4.08% 至每桶 59.05 美元

布蘭特原油下跌 4.15% 至每桶 61.94 美元

黃金下跌 0.30% 至每盎司 1732.80 美元

美元指數上漲 0.41% 至 92.115 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)



焦點個股：

阿斯特捷利康 (AZN-US) 早盤下跌 2.39％，至 49.98 美元。

數據安全監測委員會向美國衛生當局表示，阿斯特捷利康的新冠疫苗數據恐已過時，無法為疫苗有效性提供完整的觀點，並呼籲該公司進行數據審查，以確保準確性和及時性。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.72％，至 237.69 美元。

《彭博社》引述知情人士稱，微軟計劃以 100 億美元左右價格，收購遊戲社群平台 Discord。雙方均拒絕就此事發表評論。

ViacomCBS(VIAC-US) 早盤下跌 8.31％，至 92.00 美元。

媒體巨頭 ViacomCBS 宣布將藉由發行價值 20 億美元的 B 類普通股，以及 10 億美元的強制可轉換優先股，籌集總計 30 億美元資金，部分用於投資串流媒體服務 Paramount+。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 將公布里奇蒙 Fed 3 月製造業指數，預期 15.0，前值 14.0

台北時間 22:00 將公布美國 2 月新屋銷售年化總數，預期 88.5 萬戶，前值 92.3 萬戶

台北時間 22:00 將公布美國 2 月新屋銷售年化月增率，預期 - 4.1%，前值 4.3%

華爾街分析：

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示，主要的話題依舊是債券殖利率，通膨預期已明顯上升，因此市場的主要問題在於：聯準會將如何行動。

花旗 (Citigroup) 集團美國股票策略師 Tobias Levkovich 周一發布報告表示，目前投資級債券殖利率和標普 500 指數盈餘殖利率之間的差距，較其 5 年滾動平均值高出 2 個標準差，這通常暗示股市將出現回調。