美銀唱衰Snap、Pinterest﹔恐怕沒進一步上漲空間了

在各國政府實施新冠病毒相關的防疫封鎖措施後，諸如 Pinterest (PINS-US) 和 Snap (SNAP-US) 等社交媒體股都獲得了健康成長。過去一年 Pinterest 股價飆漲近 500%，Snap 也同樣大漲。

但美銀證券分析師 Justin Post 週一報告指出，這兩檔股票幾乎都沒有上漲空間了，因此將這兩檔評級均自「買進」下修至「中立」。

Snap 週一股價一度跌逾 2%，最終跌幅縮小至 0.34%，收 58.16 美元。Pinterest 則自 1.4% 跌幅縮小至 0.9%，收 72.35 美元。

華爾街一直很吹捧這兩檔股票，Snap 只有一個賣出評級，而 Pinterest 則無人喊賣。

Post 認為他們業務基本面健康，且預期第二季成長加速，但他謹慎表示，「隨著歐美推廣疫苗接種，廣泛經濟加速，投資者可能越來越擔心下半年。」

「以 Snap 和 Pinterest 來說，我們認為，經濟低迷時期超低利率和企業超大規模成長助使 2020 年的本益比上升，隨著情況正常化，本益比進一步上升的可能性不大。」

因此，Post 將 Pinterest 目標價格從 94 美元下調至 75 美元，並將 Snap 目標價格從 78 美元下調至 67 美元。他補充，他的團隊預期，在 2022 年 GDP 成長開始放緩之際，持有成長股更加有利。

Post 在該報告中指出，Snap 和 Pinterest 這些所謂的居家防疫股受惠於 2020 年便宜的資本成本。但在 10 年期公債殖利率飆升下，這種情況正在改變，這可能會挫傷本益比高的個股，例如這兩家社交媒體股。

利率上升挫傷成長型股票，因為成長型股票大多未來會進一步產生大部分的現金流，反而對成長較緩慢並支付股息給投資者的企業影響較小。

在追蹤 Snap 的分析師中，有 29 人給予買進評級，以及 10 人評為續抱，平均目標價為 77.33 美元，隱含漲幅約 36%。Pinterest 擁有 18 個買進評級、10 個續抱評級，平均目標價 91.62 美元，隱含漲幅 28%。

Snap 股價過去一年狂漲 467%，Pinterest 同時期漲幅更達 492%，遠勝大盤，S&P 500 指數過去一年漲幅 70%，而納斯達克綜合指數漲幅則接近 100%。