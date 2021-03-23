微軟垂涎Discord用戶 傳出價逾100億美元收購

據知情人士透露，微軟（MSFT-US）有意收購電玩通訊社群平台 Discord，目前正在進行洽談，交易金額逾 100 億美元。

據彭博報導，知情人士說 Discord 一直在與潛在買家接觸，微軟便是其中之一，但目前尚未傳出成交消息。不過另名相關人士也透露，Discord 更有可能上市，而非出售。除此之外，VentureBeat 周一（22 日）報導則稱雙方已在進行收購談判。

目前微軟與 Discord 拒絕評論此消息。

Discord 是提供遊戲玩家透國視訊、語音、文章發表進行交流的平台，擁有超過逾 1 億名月活躍用戶。

據了解微軟人想法的人士，微軟一直想收購有大量用戶交流的社群，像是去年透露有意收購社交影音應用程式 TikTok 與社交網路平台 Pinterest。微軟的 Xbox 業務也不斷擴大 Game Pass 的訂閱服務。

彭博的分析師 Matthew Kanterman 表示，微軟很有可能買下 Discord，因為微軟想重塑其遊戲業務，往軟體與服務方面發展。微軟打算將 Discord 的付費服務 Nitro 與 Game Pass 服務結合，未來將推動廣大的用戶訂閱。

據透露，Discord 也曾接觸過微軟，以評估其收購興趣，另外 Xbox 執行長 Phil Spencer 也保持彼此的接洽關係。金融數據與軟體公司 Pitchbook 的數據顯示，Discord 去年融資 1 億美元，估值為 70 億美元。

兩位知情人士也透露， Discord 也曾與 Epic Games 與亞馬遜談過收購。 Epic Games 尚未回應此事，而亞馬遜則拒絕回應。

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