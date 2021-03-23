ECB首席經濟學家：美國1.9兆美元刺激方案 可為歐元區帶來積極溢出效應

歐洲央行首席經濟學家 Philip Lane 周一 (22 日) 表示，美國 1.9 兆美元疫情刺激計畫是「世界經濟的重要引擎」，並將對歐元區產生積極的溢出效應。

美國總統拜登本月簽署了財政刺激計畫，並向大多數美國人直接支付 1400 美元現金，以提振經濟。除了美國之外，歐元區及全球其他地區也有望受惠，據 OECD(經合組織) 本月估計，相關法案將為全球成長增加約 1 個百分點。

Lane 周一肯定這一推論，表示美國的重大刺激將產生積極的溢出效應，提振全球 GDP 及歐元區的出口。

歐元區經濟產出的很大一部分是由出口驅動，但去年以來受疫情打擊，今年 1 月公布的數據顯示，歐元區出口在過去 12 個月裡下降了 11.4%。

Lane 指出，刺激方案最初的影響在金融市場更明顯，但隨著時間的推移，它將成為世界經濟的重要引擎。

Lane 表示，歐元區財長們最近舉行了一次會議，會議上承諾採取靈活的財政應對措施，而且不會提前退出。這次會議上，歐洲官員還表示，可能會在 2022 年保留更嚴格的預算目標，以維持因應疫情的能力。

受疫情打擊，歐元區去年經濟收縮近 7%，雖然預測今年有望回復 4% 的經濟成長，但仍存有很大的不確定性。

Lane 指出，歐盟成員國可能會很快討論，如何為其國家的人民提供更多幫助。