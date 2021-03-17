美國散戶盯上歐洲！Stocktwits討論熱烈 散戶追捧福斯ADR

一些市場參與者表示，美國散戶正在搶購德國車廠福斯 (VLKAY-US) 的美國存託憑證 (ADR)，加速了福斯宣稱要在電動車市場超越特斯拉 (TSLA-US) 後激起的漲勢。

福斯的 ADR 週一和週二大漲近 17%，相比之下，其包含主要股票類別的優先股同時間在法蘭克福上漲近 9%。

Banor SIM 駐米蘭的股票部門主管 Angelo Meda 表示，由於機構投資者傾向交易該公司流動性更高的優先股，因此交易量少的福斯 ADR 超大漲幅顯然來自美國散戶的買單。

「美國散戶瞄準了歐洲。」Meda 說。

根據 Eikon 的數據，ADR 的成交量週二是 90 日平均量的近 12 倍，而優先股的成交量約 2.5 倍。

今年散戶大崛起，讓少數個股出現翻天覆地的走勢，最有名的當屬電玩遊戲公司 GameStop Corp (GME-US)，在 1 月下旬時飆破 1600%，過後一個月卻吐回了大多數漲幅。

然而，Reddit 平台上的 WallStreetBets 股票論壇上卻幾乎沒有關於福斯的討論，這個論壇向來是迷因股推手，無論是 GameStop、AMC 娛樂 (AMC-US) 等均常見到網友熱烈討論。

然而，福斯在聚焦交易的社交媒體 Stocktwits 平台上卻受到熱烈討論。根據該網站，有關福斯 ADR 的訊息量激增 70% 以上，其中 97% 以上均為看漲情緒。

福斯宣布在歐洲打造 6 座電池工廠，隔日又宣布要將今年電動車交車量提高一倍，並重申有信心削減成本以利提升未來幾年的獲利。

福斯在德國的普通股在兩個交易日上漲了 15.5% (不同於與 ADR 相關的優先股)。