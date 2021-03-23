搶食手遊大餅！任天堂與寶可夢GO開發商Niantic合作開發AR技術 股價漲逾2%

任天堂與知名寶可夢 GO 開發商 Niantic 周二 (23 日) 達成一項長期協議，雙方將合作開發擴增實境 (AR) 手遊，消息傳出後任天堂股價上漲逾 2% 。

兩公司周二於東京宣布該長期合約，Niantic 未來將 Nintendo 的內容製作成 AR 手機遊戲，2021 年將首先發布 2001 年由宮本茂開發的解謎遊戲皮克敏 (Pikmin) 手遊，並由寶可夢 Go 設計者野村達雄操刀。

如此一來，Niantic 成為任天堂的第四個手遊開發合作夥伴。自 2016 年起，任天堂便瞄準手遊市場，已與 DeNA、Cygames 和 LINE 合作開發近 10 款手遊，不過成效不彰。

消息傳出後，任天堂周二日股開盤後截至截稿前 10 時許上漲 2.06%，暫收至 64,290 日圓。

任天堂股價日線圖 (圖: Google)

Ace Research Institute 分析師 Hideda Yasuda 表示，這項合作可能有助於解決市場對任天堂無法自手遊市場獲利的疑慮。

Yasuda 說道，所有與任天堂相關的手遊中，以和 Niantic 合作的寶可夢 Go 最為成功，不過當時任天堂分潤比例較低，如今雙方合作後，任天堂有望自手遊業務中獲得營收增長。

Niantic 於 2015 年自谷歌 (GOOGL-US) 拆分，是全球利用 AR 技術開發軟體的佼佼者，最著名作品是 2016 年與任天堂合作開發的寶可夢 GO。