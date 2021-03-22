【第一金投信】股災拖累 2月基金規模略減239億

受到 2 月全球股災拖累，國內投信基金規模單月略減 239 億元，來到 4 兆 5328 億元。法人表示，各國央行寬鬆政策立場不變，及美國新一輪財政紓困法案過關下，預期資金仍將流向風險性資產，因此，建議投資人把握近期跌深機會，逢低加碼布局。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年 2 月底為止，投信整體基金規模為 4 兆 5328 億元，較上月略減 239 億元，僅次於今年 1 月和去年 11 月，居史上單月第三高。

若按類型區分，增長最多的是國內股票型基金、國內股票 ETF 基金、國內貨幣市場型基金，各增加 198 億、174 億與 152 億元；而減少最多的是跨國債券 ETF 基金、跨國股票型基金，各減 790 億、156 億元，顯示資金明顯轉出債券市場。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，美國經濟預期強勁復甦，引發通膨隱憂，造成近期債券殖利率大幅彈升，投資人大舉拋售股、債等風險性資產。除了長天期公債價格明顯回落之外，去年來累計漲幅已大的科技類股，同樣成為殺盤重心。

不過，隨著美國後續公布的通膨數據未達市場預測值，且國會亦通過新一輪財政紓困方案，各國央行也重申寬鬆政策立場不變，歐洲央行甚至決定加快購債的規模與速度，暫時化解市場疑慮，預料未來資金仍將回流風險性資產，尤其看好本波跌深的創新科技產業。

AI 人工智慧、精準醫療相關指數本波跌幅近 2 成，據 Bloomberg 資料統計，過去在波段大跌 2 成後加碼，未來一年平均漲幅都達 5 成左右。而本次跌幅沒那麼大的金融科技指數，回檔 1 成後一年，平均漲幅也有約 3 成。顯示這類資產可採取「大跌大買、小跌小買」策略操作，提高勝算。