傳統車用零組件廠搭電動車商機 巧新、劍麟營運進補

今年以來電動車市況持續熱絡，傳統車用零組件廠也積極搶進相關商機，輪圈大廠巧新 (1563-TE) 表示，隨著電動車普及化，預料將推升旗下鍛造輪圈的滲透率，劍麟 (2228-TW) 則指出，浙江廠區已進駐汽車事業群旗下車用散熱解決方案新團隊，預計年底可開始量產。

據 TrendForce 最新報告指出，今年全球新車銷售量正在復甦，尤其汽車市場朝自動化、聯網化和電動化發展，預估整體銷量將自去年的 7700 萬台回升至 8,400 萬台，年增率達 9.09%。

其中，福斯喊出 2025 年前投資 350 億歐元發展電動車相關事業，全集團在 2030 年共將推出約 70 款電動車，而福特也宣布斥資 10 億美元改造德國科隆廠，目標 2030 年前在歐洲販售的客車皆為電動車；整體來看，電動車長期成長趨勢無虞。

巧新說明，目前客製化輪圈來自電動車的營收比重僅近 10%，但由於在相同尺寸下鍛造輪圈的重量平均可較鑄造輪圈輕 15-25%，樂觀看待隨著電動車普及化，將持續帶動鍛造輪圈的滲透率提升。

巧新強調，透過應用 3D 有限元素電腦分析技術優勢，可滿足客戶節省成本和最佳輕量化設計等需求。

劍麟則指出，隨著電動車和自駕車持續問世，汽車電子化水平不斷提高趨勢明確，浙江廠區已進駐汽車事業群旗下車用散熱解決方案新團隊，且以日前與客戶的開發量產時程進度推算，預計年底可開始量產，為未來營運注入新活水可期。