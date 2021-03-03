〈鴻海資安論壇〉劉揚偉：資安是未來20年要面對的課題 車用比電腦更重要

鴻海 (2317-TW) 研究院今 (3) 日舉辦資安論壇，董事長劉揚偉表示，隨著 5G 發展，資安是未來 10-20 年產業要面對的住要問題，其中車用資安又比過往電腦、網路來得更加嚴重，未來鴻海「NExT Forum」也將固定於每季舉辦。

鴻海今日舉辦論壇，「NExT Forum：Cybersecurity Challenges in E-Vehicle」，劉揚偉表示，網路讓科技發展速度變快，10 年就會發生一個結構性的科技技術，除了雲端科技讓人工智慧越來越流行、實用性提升外，5G 則是下一個重要科技。

劉揚偉進一步指出，過去 3G、4G 網路侷限速度、延遲性，能連結的設備數量有限，但現在透過 5G 都可連上，不過萬物相連時，就會延伸資安安全，是未來 10-20 年都要面對的問題。

其中在汽車上，問題將會顯得更嚴重，劉揚偉舉例，過去電腦有問題，大家都會想是微軟的問題，網路出現問題，會覺得是資訊部門 (IT) 的問題，但車子資安會直接影響到資產，就變成大家關切的議題。

鴻海表示，「NExT Forum」未來將固定於每年 3 月 3 日、6 月 6 日、9 月 9 日、12 月 12 日舉辦，定期邀請各界專家集思廣益討論關鍵科技的發展趨勢，藉由前瞻技術與應用交流，共同定義、投資台灣產業的未來 Invent the Future。