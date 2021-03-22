盤前財經大事搶先讀2021年03月22日

今日操盤前瞻

法說會：華夏、明泰、國泰金

新股掛牌：AES-KY

阿拉斯加會談存在重大分歧 美中對話結束未提下一步

拜登政府上台後美中官員的首次面對面對談結束，雙方未談下一步或釋出聲明，兩國官員形容數小時「對談直率而艱難」，彼此存在重大分歧，凸顯兩大強國的不信任感日益加深。閱讀全文...

拜登發鈔加持！美股單周淨流入 568 億美元 高盛：工業、電信股成追捧標的

儘管利率、通膨走升令股市壟罩陰霾，但並未因此影響資金進場，隨著 1.9 兆美元刺激政策落地，數據顯示過去一周美國股票共同基金和 ETF 資金淨流入較上周暴增近 400 億美元，工業、電信股更成為追捧標的。閱讀全文...

〈觀察〉半導體晶片缺貨衝擊下季顯現 明年情況更劇烈

半導體缺貨潮去年第四季正式引爆，由電源管理 IC、驅動 IC，進一步蔓延至 MCU 等，晶圓代工產能吃緊情況可能持續一整年；業者認為，第二季將是產業受零組件缺料情況衝擊最劇烈的時候，且情況未見緩和跡象，明年缺貨恐更嚴重。閱讀全文...

東元車用馬達海外布局報捷 訂單到手差最後一哩路

馬達大廠東元 (1504-TW) 開發電動車動力系統，繼拿下電動巴士大廠華德動能 500 套訂單後，據悉，也與國際汽車廠談好規格與價格搶攻印度市場，且印度廠預計 5 月重啟建設計畫，並將導入車用馬達生產線，目前僅差對方訪廠後，訂單將更為明朗。閱讀全文...

智邦 400G 交換器將放量 今年挑戰首賺一股本

網通大廠智邦 (2345-TW) 去年獲利登峰，今年受惠全球 5G 基礎建設持續帶動高階交換器需求，加上 400G 產品逐步放量出貨下，法人看好，智邦今年獲利將首度賺進 1 股本。閱讀全文...

〈觀察〉搶能源商機 電信三雄綠電佈局見成效

當企業使用綠電成為全球趨勢，台灣電信產業近年也掀起綠能熱潮，布局已見成效，其中，中華電 (2412-TW) 已建置 470 個太陽能發電廠、遠傳 (4904-TW) 透過設立子公司打造能源管理平台，兩家業者已有營收、獲利貢獻，台灣大 (3045-TW) 更鎖定綠能相關標的，最快今年開始投資。閱讀全文...