軟銀與美國企業研發出新款電池 計畫用於飛天基地台

日本大型行動通訊公司軟銀 (SoftBank Corp.)(9434-JP) 於週一 (15 日) 宣布，該公司與美國新創企業 Enpower Greentech 所共同進行的輕量大容量鋰電池研究當中，在全新開發的電池上頭利用長壽命的技術來成功的製作出產品樣本。

其能量密度是一般市面產品的大約 2 倍，可期待 450Wh/kg 等級電池的商用化。軟銀目標 2023 年度要讓飛天行動電話基地台邁入商用化，就打算活用這項電池技術。

軟銀自從 2018 年開始，就與研究機構或企業聯手開發高性能的電池。在 15 日的說明會中，軟銀先端技術研究室長的西山浩司表示，軟銀本身就有服務業務，應用方面有相當多的可能性，希望高密度的能源可以早日問世。

軟銀正在研發飛行於距離地面 20 公里平流層的無人飛機，也被稱為高空偽衛星 (High Altitude Pseudo Satellite，HAPS)。由於飛行高度比起一般通訊衛星在外太空的離地數千至數萬公里要低上許多，通信延遲也較少。軟銀希望他們所研發的全新電池，可以在這類服務派上用場。

軟銀計畫在 6 月成立「軟銀新世代電池實驗室」，來針對全球新一代的電池進行評估及驗證。得到的結果也將與各家廠商分享，希望藉此加速新一代電池的研發腳步。截至目前，已預定對全球 15 家電池廠商的新一代電池來進行驗證實驗。