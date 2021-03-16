杜魯道宣布投資1億加幣 在魁北克新建EV電池工廠

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 15 日 (週一) 宣布，將在魁北克省新建電動車 (EV) 用的電池工廠，預計 2023 年初展開生產。

加拿大政府與州政府，要共同出資 1 億加幣投資魁北克省的電動卡車巴士公司 Lion Electric 。魁北克省目標 2035 年前禁止販售燃油新車，電池工廠的新建計畫將有助於電動車的推動。

Lion Electric 每年生產 2500 輛的中型純電卡車。該公司的電動卡車，也被美國電商龍頭的亞馬遜使用在貨物轉運。2020 年 11 月的時候，Lion Electric 也宣布，該公司計畫與特殊目的收購公司 (SPAC) 的 Northern Genesis(NGA-US) 攜手，將在紐約證交所掛牌上市。

魁北克省有蘊藏量豐富的鋰礦及鎳礦等。另外新工廠的自動化設備，可以生產組裝電池模組與電池包，而這些產品過去都是仰賴進口。

Lion Electric 公司執行長 Marc Bedard 表示，「在電動車供應鏈上的所有必要條件湊齊，對於經濟、環境都可帶來很大利益。」有助每年 1.4 萬輛中大型車的電動化，以及降低生產成本。

電池工廠的總工程費達 1.85 億加幣，加拿大政府與魁北克省各出資 5000 萬加幣。杜魯道強調，透過投資技術革新，可望加速綠能經濟成長。另外在電池工廠的投資方面，魁北克省也打算在未來五年投入 67 億加幣預算，減少溫室氣體的排放量，要向企業提供支援以及補助購買電動車。

Lion Electric 預計 2021 年 Q1 在紐約證交所掛牌上市，與 Northern Genesis 合併時的市值估計約 19 億美元，募得的資金將用於美國境內的工廠建設與先進電池研發。在新工廠的投資計畫發表後，Northern Genesis 的股價一度大漲 15%。