「挖礦」風潮延燒 顯卡供應不足 中國報價飆漲一倍

虛擬貨幣比特幣、以太幣自去年底開始價格狂飆，吸引新一波的挖礦風潮，刺激新推出的顯卡價格也跟著水漲船高，近四個月內顯卡報價漲幅逾 100%，市場上呈現一卡難求的現象。

以中國市場為例，從 2020 年 12 月開始，各類型號的電腦顯卡都開始大幅上調價格。以性能略低於 3080 顯卡的 3070 型號為例，去年 9 月剛推出時，各家品牌官方公佈的銷售價格只有人民幣 3899 元，而在發售後四個月的時間價格已漲至人民幣 8000 元，漲幅逾 100%，甚至連舊型顯卡也跟著漲價。

(圖片: AFP)

在調查後發現大部份的顯卡都被用來「挖礦」。以太幣作為虛擬貨幣市場中價值第二大的幣別，從去年 10 月至今，漲幅逾 400%，一枚以太幣的價格來到 1750 美元以上，最高甚至觸及 1850 美元。至於最夯的比特幣則是從去年 3 月至今，一年時間飆漲 1000%，一度突破每枚 6 萬美元。

在高報酬的利誘之下，新建的礦場如雨後春筍般冒出。這些礦場少則需要數千張顯卡，多則數萬張，投資規模可高達數千萬美元。這些瘋狂礦工在市面上大量掃貨顯卡，已經到了有多少就收多少，加速供需出現失衡的現況。

當然供需出現缺口的現象除了挖礦之外，從去年至今，顯卡大廠的產能不足也是顯卡缺貨的另一個重要原因。

由於去年新冠肺炎爆發刺激宅經濟需求，半導體產能開始漸漸出現供應不足的情況。而這波缺晶片風暴從汽車產業先發難，一路慢慢擴散至手機、顯卡、NB 等領域。

目前包括上游的矽晶圓，到 8 吋及 12 吋晶圓製造，再到下游的封裝測試等環節產能都十分吃緊，缺貨聲不絕於耳，且業內預估到 2021 年底前都沒辦法有效改善。