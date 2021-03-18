德銀：比特幣像特斯拉會持續存在 「仙子效應」波動價格

週四 (18 日) 德銀表示，比特幣像特斯拉 (TSLA-US) 一樣，並會繼續存在，但會因「獨特的效應」影響價格波動。

比特幣上週首度邁向 6 萬美元的大關後，昨日又受到摩根士丹利的利多消息支持下，從單日低點約 5.5 萬美元震盪走高，截稿前，比特幣漲逾 5%，暫報 57,925 美元。

比特幣單日價格走勢圖 (圖片：鉅亨網)

德銀分析師 Marion Laboure 表示，比特幣不容忽視，只要只要資產管理公司和企業繼續買入，價格就可能繼續上漲。

Marion Laboure 認為，比特幣將繼續存在，但將保持其價格波動，比特幣的「低流動性」，助長了其價格超級波動性。

Marion Laboure 解釋，只需要幾次額外的大規模購買或賣出，就可以顯著影響市場供需平衡，根據人們對其價格的看法，比特幣將繼續漲跌起伏，這是「仙子效應」(Tinkerbell Effect) 帶來的影響。

「仙子效應」 是一個經濟學術語，用來描述當更多的人相信某件事時，它更有可能發生。這個術語是以彼得潘故事而來的，即小精靈仙子「叮噹」 (Tinker Bell) 的存在，是因為孩子們相信她存在。

全球正從燃油汽車轉向電動汽車，促使特斯拉股價暴漲，並華爾街假設特斯拉將成為該市場的絕對領導者，而比特幣也遵循著類似的模式，價格大起大落。

Marion Laboure 稱，比特幣就像特斯拉一樣，因為它必須將潛力轉化為結果，以維持其價值主張。

美國銀行分析師近期認為，推動比特幣價格走勢的因素來自於需求冷熱，此外，比特幣不是數位黃金，與通膨沒有聯繫，基本上等於風險資產，而且波動劇烈。

摩根史丹利週三擬向高資產客戶提供比特幣基金，創下全美大型投行首例。

由於比特幣具有高度波動性，據傳大摩初期只允許高資產族群使用該項服務，像是持有至少 200 萬美元，以及能承受高度風險的人。既使持有經紀帳戶和足夠資產，大摩也將比特幣投資限制在總資產淨值 2.5% 以內。