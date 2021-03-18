美銀分析師：比特幣作為資產或是支付機制 都不切實際

比特幣價格如今穩定在 55,200 美元左右震盪，美國銀行分析師 Francisco Blanch 表示，儘管比特幣在散戶交易者中很受歡迎，但長遠來看，比特幣存在幾個問題，因此仍無法作為交易貨幣或價值儲存的資產。

Blanch 表示，比特幣的特性類似其他商品，價格由供需決定，考慮到比特幣的供應固定，需求就成為唯一推動價格走勢的因素。他指出， Grayscale 比特幣信託基金 (GBTC-US) 每週流入量和相關需求，是近期推動價格的主要動力之一。

Blanch 指出，比特幣如今最大的障礙之一，是區塊鏈天生的複雜性，比特幣每小時只能處理約 14,000 筆交易，而 Visa 卻能夠處理 2.36 億筆交易。此外，比特幣正面臨來自央行數位貨幣 (CBDC) 的巨大威脅，若有一日中央銀行建立自己的區塊鏈，並複製比特幣的模式，可能影響比特幣。

另一方面，Blanch 也表示，比特幣與通貨膨脹沒有關聯，且價格波動劇烈，要作為儲存財富或支付機制，都是不切實際。

投資組合中，Blanch 認為，投資人持有比特幣，不是為了多元化、穩定的回報或防止通貨膨脹，而只是單純在賭價格會上漲。

也有報導指出，大摩 (Morgan Stanley) 計畫為自家高資產客戶提供比特幣基金，創全美大型投行首例。不過，由於比特幣具有高度波動性，據傳大摩初期只允許高資產族群使用該項服務。