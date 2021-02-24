比特幣瀕臨熊市之際 這些個股「警鈴大響」

週二 (23 日) 比特幣瀕臨熊市，泡沫恐破滅之際，華爾街分析師點出這對一些股票帶來不利的因素。

美國財政部長葉倫週一公開批評比特幣是高度投機、低交易效率的資產後，比特幣價格呈現自由落體，瀕臨熊市。

根據 CoinDesk 數據，比特幣最近的交易價格約為 47,300 美元，在過去 24 小時內下跌 10%，較 2 月 21 日的高點 58,000 美元下跌約 18%。

特斯拉與比特幣相關概念股週二也遭逢賣壓。美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 1 月砸下 15 億美元購入比特幣，成為與比特幣漲幅高度相關的股票之一。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 提到，特斯拉股價已和比特幣價格直接掛鉤，特斯拉週二收黑 2.19% 至每股 698.84 美元。

推動加密貨幣交易相關的服務的 Paypal (PYPL-US) 下跌 3.23%，過去五個交易日中，從歷史高點 305 美元下跌了 15%。最早開始接受加密貨幣支付的線上零售商 Overstock (OSTK-US) 週二下跌 7.09%。

Square (SQ-US) 的行動支付 Cash App 平台能敲進股票並且購買比特幣。繼去年購買比特幣後，週二該公司宣布斥資 1.7 億美元買比特幣，Square 下跌 4.33% 至每股 256.59 美元，較 2 月 12 日創下收盤高點下跌 9%。

相關投資區塊鏈的銀行也受到比特幣下滑的拖累，加密友好銀行 Signature Bank (SBNY-US) 週二下跌 1.69%。

近期推出挖礦產品線 NVIDIA CMP 的輝達 (NVDA-US) 下跌 1.49% 至每股 565.68。

提供加密貨幣衍生性商品的美國芝商所 CME Group (CME-US)、芝加哥期權交易所 Cboe Global Markets (CBOE-US) 和盈透證券 (IBKR-US) 分別上漲 1.68%、下跌 1.46% 和下跌 1.41%。

比特幣價格下跌亦連帶拉低科技股為主的那斯達克綜合指數，那指週二跌 0.50%，收 13,465.20 點。