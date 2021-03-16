獲利了結+全球最嚴法規！比特幣暴跌失守5.5萬美元關卡

比特幣上週突破 6 萬美元大關後，週一 (15 日) 隨著印度祭出全球加密貨幣最嚴格的法案，加上機構投資者獲利了結賣壓湧現，比特幣一度失守 5.5 萬美元。

瑞穗銀行進行的一項調查顯示，美國紓困支票約 10% 可能會被用來購買比特幣和股票，相當於總計大約 400 億美元，引爆比特幣上週牛市行情，突破 6 萬美元大關。然而，週一比特幣暴跌，一度抹去逾 5000 美元，來到單日最低價 54,600 美元。

市場分析師表示，下跌的催化劑很可能是來自機構投資者獲利了結、買盤減弱。

區塊鏈分析公司 CryptoQuant 首席執行長 Ki Young Ju 表示，比特幣未能在 6 萬美元以上站穩，下跌的原因可能是 Coinbase/Binance 溢價數據從持平至負數，這意味著比特幣整體下跌回調的趨勢。

Ki Young Ju 預計：「我們將看到比特幣短期看空或盤整，直到 Coinbase 出現大量機構現貨流入為止。」

市場分析師 Lark Davis 表示，這並不意味著牛市已經結束，而是意味著正在發生獲利回吐。

除了獲利了結賣壓外，比特幣還面臨全球最嚴格立法的壓力。

印度政府週一計畫祭出全球最嚴格的法律，將持有、發行、採礦、交易和轉讓加密貨幣的行為皆視為犯罪，預計將會先給予加密貨幣持有人半年的清算期，隨後將祭以嚴刑重罰。

LMAX Digital 外匯策略師 Joel Kruger 分析道，由於有更多關於印度可能禁止使用加密貨幣的報導，加密市場過度擴張已然退縮。