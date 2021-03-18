低總價誘因 建坪50坪以下迷你透天厝推案盛

地產市調機構統計，去年以來北台灣建坪 50 坪以下迷你透天厝建案數量激增，占整體透天建案數量約 30%，這股迷你透天厝推案風潮不僅襲捲西半部，連東台灣的宜蘭推案量也激增，主要誘因在於低總價。

住展研發長何世昌表示，近年來房市吹起「迷你房型」風潮，推案風潮從集合式大樓擴散到透天厝，主因土地價格高昂，業者為了壓低總價，只好把地坪、建坪通通都縮小化，以求獲得消費者青睞。

何世昌分析，一般正規的透天厝建地坪約 25-30 坪，建坪則約 60 幾坪至 80 餘坪。然而，因為土地價格實在漲太兇，如興建常規透天厝則總價會拉得太高，銷售難度也會跟著增加。因此，業者便直接縮小建坪、藉由壓低總價來作出市場區隔，建坪 50 坪以下的迷你透天厝如雨後春筍般冒出來。

自 2020 年以來，北台灣迷你天厝推案傾巢而出，大多數建案位於新竹縣、桃園市與宜蘭縣；絕大多數迷你透天厝並非位在寸土寸金的蛋黃區，而是在都會區外圍的郊區，主因是外圍郊區土地相對便宜，總價可以壓得更低，且除了鎖定當地客戶外，也瞄準市中心受高房價推擠而外移的購屋族。

據統計，2020 年 1 月至 2021 年 3 月止，迷你透天建案數量已占整體透天案數比重約 3 成。而迷你透天建案中，建坪最驚人的是新竹縣湖口的「富旺新時代」，最小建坪僅約 33 坪，每層樓僅約 11 坪。建坪最小第二到第五名，依序為湖口「站前大時代」35 坪、五結「築櫻」36 坪、三星「精緻八期 villa」37 坪、冬山「向青苑」38 坪。

在建坪排行最小的前十名迷你透天建案中，總價最低的前三名依序為新豐「甜鮮森」538 萬元、三星「精緻八期 villa」588 萬元、五結「大吉大利 NO.2」665 萬元。以台北市豪宅「元利信義聯勤」最高成交價 299 萬元坪來換算，只要花豪宅 2 坪的錢就能買到一間迷你透天厝了。

何世昌進一步指出，建商瞄準「想住透天卻買不起正常透天」的客群，而這類購屋族因「先求有再求大」而買單，所以迷你透天推案量增、且銷售速度優於正規透天。不過，何世昌提醒購屋族，正規透天面寬多在 4.5 米以上，不論停車或空間安排會比較舒適，但迷你透天往往沒有正規透天的好格局；若不得已需購買迷你透天，儘量選擇面寬 4 米以上的產品、且留意共用牆厚度和隔音等問題，以免買到不好住的透天厝。