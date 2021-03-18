Honda墨西哥工廠18日起停工 北美生產下週全面停擺

本田汽車 (Honda)(7267-JP) 繼 16 日 (週二) 宣布美國、加拿大的全部工廠將減產一週後，又於 17 日 (週三) 宣布墨西哥中部瓜納華托州 (Guanajuato) 的汽車組裝廠也將從 18 日起 (週四) 停止生產，理由是車用半導體等零件的供給短缺。隨著本田北美工廠即將全面停擺，營收及獲利料將受到侵蝕。

本田計畫從下週一 (22 日) 起，停止美國、加拿大工廠的生產活動，墨西哥工廠更提前從 18 日停工。不論是哪座工廠，停工期間都預計在下週末前結束，若屆時零件調度如果不順，停工日期可能延長。本田墨西哥工廠負責生產小型休旅車的「HR-V」。

此外，根據《日本經濟新聞》17 日 (週三) 報導，豐田汽車 (Toyota)(7203-JP) 設在美國、墨西哥的四座工廠，也將從 4 月初的時候開始停工十天左右。在那之後的生產時程也會彈性調整，目前還無法估計會對生產帶來何種程度的影響。

豐田即將實施停工的工廠有座落在美國德州、西維吉尼亞州，以及墨西哥瓜納華托州、下加利福尼亞州 (Baja California) 的四座工廠。另外豐田的德州工廠，也曾在 3 月上旬的時候停工數日。