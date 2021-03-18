Panasonic接連賣出歐洲乾電池與北美照明業務

Panasonic(6752-JP) 於 17、18 兩日 (週三、週四) 分別傳出，出售歐洲乾電池工廠及北美照明業務的消息。

根據《日本經濟新聞》報導，Panasonic 於 17 日宣布比利時、波蘭乾電池工廠及銷售業務，將於 2021 年 6 月賣給德國資產管理機構 Aurelius 集團，充電電池的 Eneloop 也包含在內。

Panasonic 沒有公布交易金額，但估計達數十億日圓。未來在一定期間內，Aurelius 仍將以 Panasonic 名義來進行乾電池銷售。

Panasonic 是全球乾電池大廠，在脫碳浪潮等影響下，拋棄型電池的需求量在先進國家也難有突破。該公司未來將聚焦電動車 (EV) 用電池發展，並正摸索在歐洲設廠的可能性。

此外，Panasonic 也於 18 日宣布，該公司在北美當地的照明業務，也已在 3 月 12 日的時候讓渡給美國加州的投資公司 Atar Capital。

過去在 2020 年，Panasonic 就已經把歐洲的照明業務賣給德國基金公司、退出歐洲市場。該公司未來將致力於日本、東南亞等地的照明業務。

Panasonic 把北美子公司「Panasonic Lighting Americas, Inc.」的股票全部脫手，交易金額沒有公開。其業務內容是將日光燈、水銀燈、LED 等相關照明商品，Panasonic 將其銷售給北美當地的照明設備廠商。該子公司旗下還包含 2007 年併購的美國照明裝置廠商、及 2010 年併購的加拿大照明控制系統廠商。