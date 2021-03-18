〈台股盤前要聞〉興能高劍指AirPods、雙A去年財報亮眼 今日必看財經新聞

台股盤前要聞關注重點，興能高私募引入策略夥伴美律，有望藉此打入蘋果 AirPods 供應鏈；茂矽目前產能滿載至下半年，第二季漲幅可望再擴大；受惠遠距商機，華碩、宏碁去年財報亮眼，今年展望也正向看待。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

興能高大擴產 美律注資雙管齊下 劍指蘋果 AirPods 訂單

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 透過私募引入策略夥伴美律 (2439-TW)，隨著資金到位，公司正式啟動擴產，今年總產能將年增 25%，扣式電池更擴充 3 倍，可望擴大在非蘋陣營的市占率，未來更可借重美律在蘋果供應鏈的角色，以及與蘋果有過的直接合作經驗，劍指蘋果 AirPods 系列訂單。閱讀全文...

茂矽產能滿到下半年 Q2 代工價格漲幅再擴大

晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 昨 (17) 日召開法說，茂矽目前產能滿載至下半年，部分產品甚至暫停接單，且近期水情吃緊，第二季漲幅可望進一步擴大，估達 5 % 以上。閱讀全文...

三星今年恐無法推出 Note 新機 警告全球晶片供需「嚴重失衡」

三星電子周三 (17 日) 警告，該公司正在對抗全球半導體供需「嚴重失衡」，三星考慮打破多年傳統，今年下半年不推出最新款 Note 手機，成為最新一家對晶片短缺表達疑慮的大型企業。閱讀全文...

遠距商機發威 華碩、宏碁去年財報亮眼 今年展望也正向

品牌大廠華碩 (2357-TW) 昨 (17) 日召開法說，展望今年，共同執行長許先越、胡書賓同聲表示，需求仍強勁，今年首季是全年谷底，雖然短期零組件吃緊狀況延續，但筆電需求最遠可看到年底，其中，Chromebook、商用教育筆電出貨量可望倍增，顯卡同樣供不應求，不排除上半年再次調漲價格。閱讀全文...

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 昨 (17) 日公布去年財報，受惠遠距居家辦公、遠距教學需求，去年三率三升，稅後純益達 60.29 億元、年增 129%，每股純益 2.01 元，創下近十年新高，今也通過去年盈餘分配，每股擬配 1.5 元現金股利，若以今收盤價 27.6 元計算，現金殖利率達 5.43%。閱讀全文...

華碩舉辦線上法說並公布去年財報，受惠遠距商機、宅經濟發酵，加上業外挹注下，去年三率三升，全年稅後純益達 265.58 億元、年增 1.18 倍，大賺逾 3 個股本，每股純益達 35.8 元，寫歷史新高。閱讀全文...

台達電下個十年目標 搶食三大領域共 6000 億美元商機

台達電 (2308-TW) 今年成立 50 周年，董事長海英俊昨 (17) 日表示，電動車、自動化，基礎設施三大領域，到 2030 年時潛在市場規模總計近 6000 億美元，其中電動車電控及傳動系統，10 年內更將成長 10 倍，台達電今年就要拿下 10% 市占率。閱讀全文...

矽力今年營收估增 20-30% 續創高 毛利率可望回升

股后矽力 - KY(6415-TW) 昨 (17) 日召開法說會，董事長陳偉表示，今年手機、資料中心、面板等需求持續強勁，加上車用新品貢獻、取得產能增加，營收將達成每年成長 20-30% 的目標，續創新高，產品組合改善下，毛利率也可回升至 45-49%。閱讀全文...

台塑擬配息 2.4 元 與台化同寫近 6 年新低

台塑 (1301-TW) 董事會昨 (17) 日通過去年盈餘分派案，每股擬配息 2.4 元，為近 6 年新低，配息率 76.43%，若以今日收盤價 101 元計算，現金殖利率約 2.37%。閱讀全文...