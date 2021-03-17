穩懋中國農牧事業去年轉盈 擬再砸35億元擴大投資力道

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (17) 日代開曼子公司公告辦理現金增資發行新股，並對中國農牧事業擴大投資，合計投資金額約 1.25 億美元（約新台幣 35.3 億元），而根據資料顯示，穩懋去年中國農牧事業也已由虧轉盈，去年認列投資利益達 584.1 萬元。

穩懋為充實營運資金、轉投資，代開曼子公司宣布辦理現金增資發行新股，以每股 2 美元，發行 62500 仟股，合計增資金額達 1.25 億美元。

穩懋進一步公告，將透過開曼子公司增加對中國投資事業投資，分別是江蘇全穩康源、江蘇穩盈、江蘇穩興、江蘇穩寶、江蘇穩陽等農牧事業，分別投資 3600 萬美元、1650 萬美元、1200 萬美元、1300 萬美元、1300 萬美元，總投資金額約 1.245 億美元。

而根據穩懋公告資料顯示，去年認列投資中國投資事業已轉虧為盈，2020 年認列投資利益約 584.1 萬元，相較 2018、2019 年仍分別認列投資虧損 2.04 億元、2.38 億元，大幅改善。

隨著中國農牧事業投資效益逐步浮現，穩懋日前也代孫公司江蘇全穩康源公告，擬斥資人民幣 3.35 億元 (約新台幣 14.64 億元)，以租地委建方式新建廠房，擴大在中國農牧業的投資力道。