茂矽產能滿到下半年 Q2代工價格漲幅再擴大

鉅亨網記者林薏茹 台北 2021年3月17號17點24分

晶圓代工廠茂矽 (2342-TW) 今 (17) 日召開法說，茂矽目前產能滿載至下半年，部分產品甚至暫停接單，且近期水情吃緊，第二季漲幅可望進一步擴大，估達 5 % 以上。

茂矽董事長唐亦仙表示，去年雖然有疫情影響，但 MOSFET 與醫療需求暢旺，加上去年下半年 IC 需求轉強，去年產能滿載，營運走勢與 2018 年類似。

唐亦仙說，目前整體產能持續滿載至下半年，又以 IC 產品產能最吃緊，交期長達 6 個月，MOSFET 相關產品交期也達 3-4 個月，部分產品甚至已暫停接單。

茂矽去年第四季、今年第一季分別漲價約 5% 左右，在近期水情吃緊下，水車載運成本增加，為反應成本，茂矽第二季漲價幅度可望進一步擴大。

茂矽工業用的 600-1200V NPT IGBT 產品出貨穩定，將進行晶背產能擴充，發言人鄧志達說，去年第三、四季已完成 8 吋 / 6 吋共用 IGBT 晶背製程大部分機台裝機，由於關鍵設備雷射退火機延遲交機，今年 2 月才運抵廠區。

鄧志達表示，驗收完畢後，第三季可開始試產 FS-IGBT 新品，第一期月產能 5000 片左右，明年才會有較明顯的營收貢獻。

茂矽目前營收最大宗為 MOSFET 應用，目標持續提升車用、工業及高階 MOSFET 應用市場。鄧志達表示，去年下半年起，間接通過的車用產品種類及訂單持續成長，訂單續旺，今年車用營收比重目標挑戰 2 成。

由於未有新產能加入，現有產能也已滿載生產，茂矽預期，今年營收成長幅度不大，不過，茂矽今年陸續將部分低階產品轉至車用應用，有利毛利表現，法人估今年毛利率將與去年第三、四季水準相近。