交易天數減少 2月台股定期定額扣款規模月減逾2億元

台股攻上「萬六」後，連帶讓台股基金沾光受惠，不過根據投信投顧公會統計，2 月基金規模逼近 3000 億元，但受農曆春節影響，國人台股基金定期定額扣款縮水 2.17 億元。

儘管定期定額扣款縮水，但部分老字號的台股基金仍有一定人氣聚焦，統計 2 月定期定額扣款金額最高的前 10 檔台股基金中，包括保德信高成長、統一大滿貫、安聯台灣大壩等基金，總計這 10 檔基金定期定額金額共 8.82 億元，占整體台股基金定期定額比重超過 4 成，反映出短中長天期績效相對出色的知名台股基金，仍然最深受國人的信任與青睞。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期指數在萬六附近震盪，但資金有從電子股轉出至傳產、原物料、金融的非電族群，其中具漲價題材的科技與非電族群也是近期盤面資金的焦點。

葉獻文認為，有別於先前電子股獨強態勢，目前看來資金呈現健康輪動，預料將有助維持台股長多的續航力。

葉獻文進一步分析，先前電子股的修正走勢目前已初步止穩，近期大型電子股以高檔震盪居多，中小型股的表現較佳。

但要注意的是，隨著第 4 季財報密集公布期即將到來，可能會帶動個股出現波動，預期財報績優、未來展望能見度佳、高殖利率股等，可望受到市場資金青睞。