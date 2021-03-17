〈台達50周年〉下個十年目標 搶食三大領域共6000億美元商機

台達電 (2308-TW) 今年成立 50 周年，董事長海英俊今 (17) 日表示，電動車、自動化，基礎設施三大領域，到 2030 年時潛在市場規模總計近 6000 億美元，其中電動車電控及傳動系統，10 年內更將成長 10 倍，台達電今年就要拿下 10% 市占率。

海英俊表示，預估今年全球電動車電源及傳動系統市場合計約 30 億美元，到 2030 年時，市場規模將成長至 330 億美元，增幅高達 10 倍。

自動化方面，依照台達電預估，工業自動化預計 2030 年時將達 3190 億美元、樓宇自動化也有 1000 億美元，合計 4190 億美元。

能源基礎設施的部分，資通訊基礎設施包含 5G 基地台、小基站等，預計 2030 時市場規模有 1090 億美元；電動樁、智慧電網等能源基礎設施，也有 350 億美元，合計基礎設施潛在市場 1440 億元。

其中，在電動車的部分，海英俊指出，目前不只政府推動，許多傳統車廠也相當積極，包含賓士、福斯，以及過往不太講電動車的豐田等，都卯足全力加速推出電動車產品。

海英俊進一步指出，電動車關鍵三電包含電池、電控、電機中，台達電在電控很熟，也延伸到電機領域，且客戶涵蓋全球傳統車廠，預計需求將傾巢而出。

海英俊表示，台達電除了今年會在電動車電源及傳動系統拿下 10% 外，預計 10 年後市占率也不會低於 10%，而其餘領域方面，目前市占率都小於 1%，也代表有很大的成長潛力。

此外，和碩董事長童子賢 16 日指出，台灣電動車目前在國小三年級階段，海英俊也認同，台灣電動車剛起步，但國內業者在資通訊、機械領域很強，機電技術整合後，未來在電動車市場有很大的機會。