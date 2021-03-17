台股跌破5日線 外資砍百億、投信連13買 三大法人賣超134.6億元

台積電今 (17) 日除息行情失靈，權值股普遍走弱，雖然鴻海率領鴻家軍強力撐盤，仍不敵賣壓湧現，加權指數一度跌逾百點，摜破 5 日線、回測月線，終場前最後一盤部分低接買盤進場，大盤仍下跌 97 點、以 16215 點作收。三大法人合計賣超 134.6 億元，投信不甩外資賣超逾百億，連續 13 個交易日買超。

台股成交值略放大至 3100 億元之上。觀察籌碼面，外資持續賣超 129.32 億元，為連 3 賣；投信不甩外資大賣，仍衝刺季底作帳，今天再加碼 5.42 億元，為連 13 買；自營商則轉為賣超 10.7 億元。三大法人合計賣超 134.6 億元。

市場靜待 Fed 利率決策會議，美股周二漲跌互見，台積電 ADR 小漲作收。不過，台積電今日除息，開盤小漲後，隨即翻黑在平盤下震盪，呈貼息走勢，隨著賣壓出籠，股價一度跌至 602 元，終場跌 1.15%，收 604 元。

電子權值股普遍熄火，聯發科午盤跌勢擴大，終場跌逾 1%，再度面臨 900 元關卡保衛戰；聯電、廣達、國巨、華碩及矽力 - KY 等均收黑。

鴻海持續受外資青睞，上調目標價最高達 160 元，帶動今日股價勁揚逾 2%，收 126 元，盤中一度攻上 128 元，攀近 11 年來新高。鴻家軍買氣強強滾，正達攻上漲停價 35.75 元；乙盛 - KY 也一度觸及漲停，但漲勢隨之收斂；建漢、廣宇、鴻準、榮創、天鈺、陽程等泛鴻海集團股均走高。

盤面上，生醫族群也成為人氣指標，其中，泰福 - KY 因生物相似藥研發成果亮眼，營運可望三級跳，帶動股價噴出漲停，收 74.2 元；晶碩今年 1、2 月稼動率近滿載，第 1 季營收有機會寫下新高，全年以成長雙位數為目標，今日股價勁揚逾半根停板，收 347 元。