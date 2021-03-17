AZ疫苗副作用歐洲13國停打 歐監管機構周四將公布審查結果

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 疫苗近期傳出多起血栓案例，截至周二 (16 日) 歐洲累計 13 國宣布暫停施打，目前歐盟藥品主管機構正在審查，周四出爐的結果將決定該疫苗的命運，以及歐洲疫苗施打和經濟復甦的進度。

瑞典和拉脫維亞周二宣布將暫停施打阿斯特捷利康疫苗，自上周發生疫苗接種後出現死亡案例後，包含葡萄牙、西班牙、德國、法國、義大利在內，已有 13 國宣布暫停使用該疫苗。

儘管如此，歐洲藥品管理局 (EMA) 局長 Emer Cooke 仍重申，目前沒有跡象顯示問題完全歸咎於阿斯特捷利康疫苗，整體而言，該疫苗預防新冠肺炎的好處仍大於副作用帶來的風險。

不過，Cooke 說道，這些案例仍非常嚴重，確實需要認真而詳細的科學評估，目前正在進一步審查，將於周四召開特別會議。

Cooke 補充表示，當局擔心疫苗的信任度可能會受到影響，目前正極力確保 EMA 授權的產品安全。

比利時、捷克、加拿大與英國等則紛紛跳出來支持阿斯特捷利康疫苗，義大利總理德拉吉 (Mario Draghi) 和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron) 周二一改先前態度表示，若 EMA 審核結果允許，將會馬上恢復疫苗接種。

歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 數據顯示，歐盟國家迄今總計已接種超過 600 萬劑的阿斯特捷利康疫苗。

阿斯特捷利康上周末表示，截至 3 月 8 日，所有歐盟和英國接種的 1700 萬人有 15 人發生血栓副作用，以及 22 例肺栓塞副作用。

阿斯特捷利康發布聲明表示，這些副作用出現的比率已較常態平均還低，且與其他疫苗相似。

歐洲國家對疫苗的隱憂，恐使歐盟預定在夏季結束前成年人接種率達 70% 的目標面臨挑戰，且可能會延遲歐洲的經濟復甦進度。阿斯特捷利康疫苗擁有單價便宜以及儲存容易的優勢，是目前歐洲主要疫苗來源。