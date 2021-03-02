〈房產〉永慶房屋租屋代管 全台唯一提供租賃履約保證

根據內政部 2020 戶口普查統計，全台灣約有 102 萬戶租屋家庭，台北 2023 年的租賃戶數預估將達 16 萬戶以上。看準消費者對高品質且有保障的租賃服務需求上升，房仲第一品牌永慶房屋擴大租屋服務，大台北地區直營門店自 3/1 開始，不只代租、還有代管服務，幫房東管理出租大小事，更推出全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」。

永慶房屋擴大租屋服務，不只推出代管服務，更為了提供租賃雙方更完善的保障，比照購售屋服務，高規格推出全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」。

永慶房屋代租代管服務提供全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」，保障租賃雙方的權益。(圖：永慶提供)

永慶房屋業管部協理陳賜傑說明，房屋買賣早有履約保證，但每年影響百萬戶的租賃服務卻沒有履約保證。永慶重視租賃雙方的交易安全，推出租賃履保制度，房客的押金是在存放在銀行履約帳戶中，不會發生房客退租、屋況點交無誤後，房東不肯退押金的情形；而房客的租金也是直接匯入銀行信託專戶，再由信託專戶撥款給房東，避免代管業者私吞租金的情形，保障房東和房客權益。

永慶房屋的租屋代管，將由專業的代管師協助房東處理出租事宜，從租賃期間的房屋管理與收租，包含收催租、租約終止，永慶的代管師都會協助屋況點交；若房屋設備損壞，但非房客的責任時，房客也可以直接連絡永慶代管師協助處理，提供房客更優良的租屋品質保證，創造屋主與租客的雙贏局面。

陳賜傑表示，許多房東因工作在身，或是住在外縣市，常為了屋況問題，而需請假、或從外縣市趕到台北，不僅勞心勞力，也無法及時處理房屋問題，不小心甚至會引起房客的抱怨。有了永慶專業的代管師協助，房屋大小事不用房東親自解決，只要交給永慶代管師，省時又省力。

永慶房屋代租代管服務，由專業的代管師協助房東與房客處理租屋大小事。(圖：永慶提供)

永慶房屋的代租代管服務，現在不僅提供房東免費刊登租屋資訊在永慶房仲網，還送房東「特定事故房屋跌價險」，在出租的過程中，若有發生特定事故造成房屋跌價損失，即可享有保險金補償，減少房東出租的隱憂。

永慶房屋代租代管服務於 3/1 起，大台北地區直營門店全部提供，歡迎有興趣的房東至永慶房屋門市洽詢，或電洽：02-7704-0363 永慶房屋代租代管專線。