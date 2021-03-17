不認同股市處於泡沫 霍華馬克斯：多數資產價格仍合理

近期以來，包含資產管理公司 GMO 創辦人 Jeremy Grantham 等其他主要投資者皆提出警告，認為美股泡沫即將破滅。不過，橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 的聯席董事長霍華馬克斯 (Howard Marks) 表示，他不認為美股處在泡沫之中，大多數資產價格仍然落在合理的灰色地帶。

馬克斯在最新的投資備忘錄表示，美股前景尚不明朗，基於對估值、聯邦政府支出、通貨膨脹和利率的擔憂，越來越多人提到可能會出現泡沫，但他認為，同時也有正向的因素，因此不足以給出確切的答案。

正向因素方面，馬斯克認為，受惠於被壓抑的需求，將帶動高於平均水平的消費支出、美聯準會保持低利率的承諾以及政治不確定性的緩解，美國經濟有望出現強勁的復甦。

不過，他也坦言，如今美股市場熱度升高，隨著投資者大量湧入所謂的迷因股，並急切地尋求回報，他們陷入狂熱，並追求更高風險的資產。

市場擔憂泡沫的主要原因之一是美股過高的資產估值。馬克斯對此表示，按照歷史標準，股價似乎很高，但是考量到利率、快速成長的高科技股以及經濟前景等因素，他認為現今的大多數資產估值並不會太過瘋狂。

馬克斯表示，從長遠來看，利率上升和通貨膨脹仍然是潛在的風險。不過他認為，如今大多數資產的價格處在灰色地帶，「不能算是很低，大多數都處於高位，但是也不不高到不合理的程度」。