羅傑斯警告：美股泡沫正愈來愈大 恐面臨悲慘結局

有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯 (Jim Rogers) 在週二 (2 日) 接受採訪時警告表示，圍繞熱門股票的炒作、散戶投資熱潮，以及透過特殊目的收購公司 (SPAC) 借殼上市公司數量大增，都表明了美股泡沫正愈來愈大。

羅傑斯表示，如今全球印鈔規模很大，建立一座工廠要花些時間，但是要上網投資卻只需要 10 秒，很多資金正在湧入全球市場，而他卻看不到這一現象結束的理由。「我看到了泡沫正在形成，但是我還沒有看到股市出現全面的泡沫化。」羅傑斯說道。

羅傑斯也指出，以前就曾有過泡沫，泡沫也將再次出現，並且泡沫後總是以悲慘的結局告終。如果買入了泡沫股票，投資者可能永遠都不會賺到錢。

如今，有許多新的投資者湧入股市，談論賺錢有多麼容易，多麼有趣，私人企業通過 SPAC 的方式借殼上市更成為潮流，而這些通常是在大牛市的末期時候出現的。「是否還記得 300 年前的密西西比公司以及南海公司泡沫。這一切以前都曾經發生過，現在又再度發生。」羅傑斯說道。

羅傑斯也說道，當你去看牙醫時，如果診所接待員想也在談論股票，那是一個非常糟糕的信號。

另一方面，羅傑斯也指出，債券市場肯定也處於泡沫之中。他看好黃金和白銀的價格上升，並且有興趣購買中國股票，因為比美國和大多數其他國家的股票更便宜。