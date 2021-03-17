臉書擬開放新平台 讓內容創作者營利

臉書 (FB-US) 周二 (16 日) 表示，未來幾個月將在美國推出新的免費出版平台，讓獨立作者與記者開發讀者，透過電子郵件通知文章發布，並可收取訂閱訂閱費用。

臉書表示，作者能監看讀者如何與自己文章的互動，並且能透過臉書群組建立受眾。目前已有越來越多的作家與記者加入電子郵件通訊的潮流，擺脫過去依賴廣告的商業模式。

推特 (TWTR-US) 上個月也表示，計劃提供文章作者訂閱選項，並考慮開放小費贊助，讓粉絲能夠支持作者。推特 1 月買下電子報平台 Revue，未來將規劃成內容創作者的營利管道。

臉書旗下的 Instagram 與 Snapchat，以及字節跳動（ByteDance）的 TikTok 都表示計劃向影音創作者付費。

根據新聞媒體 Axios 報導指出，臉書將開始與作家合作進行出版工作。

臉書表示，未來的新平台將與舊頁面整合，讓作家透過讀者訂閱營利，而且該平台還能讓作家們創建群組，與讀者群互動。

臉書全球新聞夥伴副總裁 Campbell Brown 與產品經理 Anthea Watson Strong 表示，正在努力打造更好的創作平台，讓記者、專家與作家等內容創作者等，能更容易在網路上經營自己的品牌。

臉書發言人說，目前公司尚未定案是否會從用戶訂閱費用中抽成，但有其他公司會向訂閱戶收取費用。以個人電子報平台 Substack 為例，該公司會從用戶訂閱費中收取 1 成費用。

不過仍有部分新聞媒體出版商批評臉書在新聞媒體與數位廣告商之間的角色，指稱臉書應該幫助當地媒體提升訂閱率，並提供資金援助媒體產業。

臉書上個月曾表示，在未來三年內將在新聞媒體產業投資至少 10 億美元。