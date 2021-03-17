ARK每日追蹤：大賣台積電17.3萬股 再度加倉拼多多

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 16 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|LC
|SPLK
|PDD
|VRSK
|SURF
|TSM
|IONS
|PSTI
|BFLY
|HIMS
|BKI
|ROK
|TWLO
|KMTUY
|TER
|FLIR
|VUZI
|AAPL
|ESLT
|NFLX
|PTON
|OKTA
|U
週二 (16 日) ARK 系列基金持續減持權值股，包括蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US)、台積電 ADR (TSM-US) 等股票，其中，台積電更是大賣 17.3 萬股。
另外，ARK 系列基金亦持續加倉拼多多，週二 (16 日) 加倉約 15.4 萬股，耗資約 2513 萬；另外，也大幅加倉智慧健身器材公司 Peloton interactive (PTON) 約 17.3 萬股，耗資約 1923 萬美元。