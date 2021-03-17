ARK每日追蹤：大賣台積電17.3萬股 再度加倉拼多多

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 16 日之個股進出明細。

買進 賣出 LC SPLK PDD VRSK SURF TSM IONS PSTI BFLY HIMS BKI ROK TWLO KMTUY TER FLIR VUZI AAPL ESLT NFLX PTON OKTA U

週二 (16 日) ARK 系列基金持續減持權值股，包括蘋果 (AAPL-US)、Netflix (NFLX-US)、台積電 ADR (TSM-US) 等股票，其中，台積電更是大賣 17.3 萬股。

另外，ARK 系列基金亦持續加倉拼多多，週二 (16 日) 加倉約 15.4 萬股，耗資約 2513 萬；另外，也大幅加倉智慧健身器材公司 Peloton interactive (PTON) 約 17.3 萬股，耗資約 1923 萬美元。