比本尊還厲害 ARKK模仿者績效是女股神的10倍強

彭博報導，一檔追蹤新創公司的小型 ETF 最近績效傲人，績效甚至悄悄追過被譽為華爾街「女股神」的伍德 (Cathie Wood)。

彭博的資料顯示，Direxion Moonshot Innovators ETF(MOON) 今年來上漲 39%，而方舟投資 (ARK) 執行長伍德操盤的 ARK 創新 ETF(ARKK) 今年來績效約 3.5%。

ARKK 去年投資特斯拉 (TSLA-US)、Square(SQ-US)、Roku(ROKU-US) 等擁有破壞式創新潛力的科技公司，績效遠勝美股大盤，也讓伍德被譽為華爾街「女股神」，但近來受到美債殖利率上升引發的估值疑慮影響，ARKK 績效也受到打擊。

相較之下，模仿 ARKK 投資策略的 MOON 等 ETF 卻不受殖利率上升的恐慌影響，主要是因為這些基金的生技持股比重較 ARKK 高，純科技和網路公司持股比重較低。

MOON 追蹤 S&P Kensho Moonshot 指數 50 檔股票，標的企業橫跨智慧運輸到人類演化。例如，占 MOON 持股部位最大的是雷射掃描商 MicronVision、和光學產品製造商 Vuzix，兩者今年來股價分別上漲 231% 和 145%。

但無論是 MOON 還是同類產品，吸金能力依然遠不及 ARKK。MOON 去年 11 月推出至今上漲約 70%，但至今管理資產規模仍僅 2.2 億美元，ARKK 今年來吸金逾 70 億美元，目前資產規模超過 240 億美元。

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