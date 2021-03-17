GameStop盤中再挫近12% 賣空專家看好延續軋空行情

GameStop(GME-US)延續昨日跌勢，美股周二 (16) 盤中跌近 12%，儘管有跡象顯示空軍近來正在彌補空頭押注，賣空專家認為 GameStop 仍存在大量軋空空間。

金融分析公司 S3 Partners 預計，近期約 898 萬股的 GameStop 遭到放空，且過去一個月當中出現規模約 750 萬的空頭回補。

S3 Partners 常務董事 Ihor Dusaniwsky 認為軋空熱潮尚未結束，GameStop 仍名列該公司軋空清單當中的首選股票。他認為一旦股價維持在當前甚至更高水平，軋空行情將會持續下去。

截至台北時間周三 (17 日) 零時許，GameStop 於美股盤中交易下跌近 12%，暫報 194.20 美元，仍遠高於一年前低點的 2.57 美元。

(圖：鉅亨網)

電商公司 Chewy 共同創辦人 Ryan Cohen 上周宣布加入 GameStop 董事會，將協助 GameStop 朝向電子商務轉型。消息激勵該股單日最高暴漲逾 50%，且一併帶動 AMC(AMC-US)、高斯電子 (KOSS-US) 等迷因股走揚。

GameStop 將在 3 月 23 日公布第 4 財季財報，FactSet 分析師預計調整後 EPS 為 1.35 美元，高於上一會計年度同期的 1.27 美元。

相較於 Reddit 論壇的散戶大軍，華爾街分析師對於 GameStop 股價就沒那麽樂觀。FactSet 列出分析師給出的最高目標價為 33 美元，平均目標價為 14.64 美元，較當前股價大減近 8 倍。