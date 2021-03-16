半導體科技新港都成形 陳其邁：橋科準備好了

台灣搭上國際浪潮迎來 30 年大運，高雄今年預約投資額已突破千億元。高市府今 (16) 日舉辦「2021 加碼投資大高雄產業論壇」，吸引逾 300 家企業洽詢，市長陳其邁表示，歡迎廠商進駐高雄，建立最完整半導體產業聚落，並強調「橋頭科學園區準備好了」。

陳其邁表示，高雄市是台北市的 11 倍大，有 4 個醫學中心，以及美僑、日僑等 4 所國際學校。行政院宣布 5 年斥 110 億元，在高雄打造「亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區」，是國內投資額最大、最完整的 5G AIoT 實證場域，亞洲新灣區未來會加緊建設，預計吸引 140 多家營運商、系統商等進駐，包括微軟和亞馬遜都會進來。

陳其邁指出，台北辦公室租金高、人員流動快，反觀高雄，人才素質 CP 值高，只要投資高雄亞洲新灣區 5G AIoT 的新創業者，設備投資超過 4 億元，高市府就提供零利率的利息補貼，也提供「006688」方案，前兩年免租金、第 3、4 年租金打 6 折，第 5、6 年租金則是打 8 折。

財訊雙週刊社長謝金河表示，高雄的重點產業聚落有楠梓科技園區，代表公司有日月光、國巨、穎崴；前鎮工業區有智冠、智威，是著名的遊戲聚落，累積相當的實力，未來晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 也可望進駐高雄。

高市府指出，去年吸引穩懋 (3105-TW)、日月光投控 (3711-TW)、國巨 (2327-TW)、穎崴 (6515-TW) 及台塑德山等 8 家半導體大廠加碼投資破千億，今年半導體材料及製程方案供應商英特格也確定南漂插旗高雄，相關預約投資額也已破千億。未來將加速橋科、仁武產業園區、亞灣 5G AIoT 創新園區開發，由投資高雄事務所整合解決企業五缺需求，帶動南部科技廊道彎道超車。

高市府強調，在大南方計畫施行後，高雄的產業新地位不言可諭，未來從南科園區一路往南串起高雄路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓加工出口區、仁武產業園區，再加上屏東科技園區，將帶動南台灣科技產業鏈翻轉。

「2021 加碼投資大高雄產業論壇」吸引逾 300 家企業共襄盛舉，包括力積電 (6770-TE) 董事長黃崇仁、日月光資深副總經理周光春、義隆電董事長特助葉宗穎，以及高市經發局長廖泰翔、高市都發局長楊欽富、工研院產科國際所所長蘇孟宗、國立高雄大學建築學系教授兼副校長曾梓峰等產官學界重量級嘉賓，均到場交換意見。