〈蔡力行開講〉時勢造英雄 台灣半導體產業具三優勢

亞洲 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 執行長蔡力行今 (11) 日出席論壇指出，疫情帶動數位轉型加速，台灣半導體業與數位轉型緊密相連，疫情影響遠端互動興起，時勢造英雄，加上產業鏈完整與政府疫情管控得當等三優勢，去年產業產值大幅成長。

蔡力行指出，儘管去年全球 GDP 下滑，但全球半導體業產值年增 6.8%，尤其台灣半導體具備完整的產業鏈，更讓台灣半導體業去年成長 20.9%，表現「特別的好」。

蔡力行說，由於疫情影響，各類遠端互動包括居家辦公、遠距教學趨勢興起，加速數位轉型速度，台灣半導體、電子產業因與數位轉型緊密相連，相關數據、WiFi 等聯網晶片需求大增，有直接關係。

再者，台灣半導體本身就具備強項，產業鏈完整，從 OEM、ODM、半導體 IC 設計、晶圓代工，再到後端封測，當需求來臨，可以及時反映客戶需求，相較其他地區，台灣嗅覺較好、配合得也比較好，可以很快地拿到訂單、交給客戶。

最後，他感謝台灣政府在疫情管控得當，讓工作可以正常進行，如聯發科台灣地區的工作型態就沒有受到任何影響，不過，蔡力行也提及，「希望現在水也沒有問題」。

蔡力行今日以「不畏疫情與淡季，台灣半導體業的創新力與競爭力」為題出席演講。