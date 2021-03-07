興富發估今年推案量600億元 高雄占比近50%

興富發 (2542-TW) 看好高雄房市，近年頻推案，預估今年總推案量逾 600 億元，高雄市推案量將達 300 億元，占總量近半，其中以「美術 214」案的總銷規模最大，達 100 億元。

興富發去年 10 月在高雄前金區推出總銷 50 億元的「愛情河左岸」32 樓建案，位於河東路，規劃二到三房、坪數 21-38 坪，銷售率已達 95%，70% 銷售為在地客承購，受此激勵，與富發今年將在相鄰基地推出「愛情河左岸二期」建案，預估總銷也在 50 億元，將在今年下半年進場。

圖右為興富發高雄「愛情河左岸」一、二期 1400 坪基地。(鉅亨網記者張欽發攝)

興富發代銷相關主管指出，今年興富發在高雄除推出 50 億元的「愛情河左岸二期」建案登場，另有「中都二期」、「福山案」、「中山路案」總銷均為 50 億元，此外，今年並有推案規模最大的「美術 214」案，總銷規模 100 億元，目前規劃合計推案量達 300 億元。

興富發代銷主管指出，台積電 (2330-TW) 南科擴廠對於高雄房市的挹注效果並不明顯，但預估未來包括高雄的路竹、橋頭等科技園區大量投入，將引爆就業者的高品質住宅需求，尤其以捷運線上的交通便捷住宅最受看好。此外，目前整體房市向上成長趨勢下，加上缺工、原物料上漲等因素，都推升高雄房市的熱度。

興富發 2020 年營收 244.63 億元，年增 2.79%，今年預估總推案量逾 600 億元。