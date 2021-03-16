英華達跨界攜手美商ERA、芯盛 搶攻遠距照護商機

英業達 (2356-TW) 旗下英華達近年持續布局智慧醫療事業，今 (16) 日宣布與美商 ERA、芯盛健康管理跨界合作，將旗下全家寶產品帶入不動產產業中，搶攻新型態的遠距照護商機，相關服務預計第 2 季正式上線推動。

英華達過去就已與芯盛健康管理合作，將全家寶產品導入社區關懷、里民服務等應用，去年在芯盛牽線下，英華達與美商 ERA 展開跨界合作，未來 ERA 將把英華達全家寶、芯盛健康管理服務提供給不動產買賣租賃客戶，進而將服務拓展到健康關懷。

美商 ERA 董事執行長黃鵬䛥表示，台灣即將邁入高齡少子化時代，健康管理已成為未來趨勢之一，對於不動產產業來說，除了打造居住安全外，個人健康照護也成為未來發展的重要領域。

英華達副總經理曾慶安指出，英華達將 AIoT 數據導入醫療領域，協助解決過往使用痛點，旗下全家寶在 2019 年底通過衛服部醫材許可認證，希望將生理數值數位化，提供客戶解決方案，也陸續導入各大醫療院所，這次更跨界合作導入不動產領域，未來計畫再進一步拓展到金融、運輸領域。

據了解，全家寶自取得醫療認證後，鎖定全家寶生理量測系統、循環腫瘤癌細胞檢測系統、第三代基因定序服務等三大方向進行布局，陸續導入馬偕、嘉基、旗津、竹山、維恭等醫療體系，社區照護方面則深入苗栗偏鄉。

展望未來，曾慶安表示，醫療事業貢獻仍低，目前仍以台灣市場為主，因海外市場仍還需相關醫療認證，時程較慢，產品應用上，將進一步研發血氧產品，預期明年有機會推出，內部也對旗下全家寶業務設下明年達損平目標。