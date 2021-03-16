美債殖利率上升 日本1月轉為增持 半年來首次

美國財政部周一 (15 日) 公布數據顯示，1 月份外國購買美國國債的增幅為 6 個月以來最高，主要受益於強勁的經濟前景，提升了美債的殖利率。

數據顯示，以日本及中國為首的外國投資者，今年 1 月持有美債 7.119 兆美元，較前一個月的 7.07 兆美元增加近 490 億美元，是自 2020 年 7 月以來最強勁的購買量。

日本仍穩居最大債主，持有美債量增加 254 億美元，至 1.276 兆美元，是過去 6 個月以來首度增持。自 2019 年 6 月起，日本持有的美債量超過中國，成為最大債主，在去年 7 月，持有量為 1.29 兆美元，達到歷史新高。

中國持有美債量也在 1 月增加 229 億美元，至 1.095 兆美元，這是 2017 年 8 月以來最大增量，創 2019 年 10 月以來的 15 個月最高。

中國持有美債變化 (圖表取自 Zero Hedge)

TD Securities 駐紐約資深利率策略師 Gennadiy Goldberg 認為，這一數據最突出的是日本及中國的大量購買，因為利率的上升使美債具有吸引力。

1 月底，美國 10 年期政府公債利率由月初的 0.917% 升至 1.094%。

其他持有國部分，第三大海外債權國英國 1 月減持美債 19 億美元，至 4387 億美元。排名第四的愛爾蘭減持 45 億美元，至 3136 億美元。第五的盧森堡環比減持 63 億美元。