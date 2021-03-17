老債王葛洛斯：做空GameStop已賺進1000萬美元 也正放空美債

網路鄉民熱烈追捧帶動 GameStop 在內的多檔「迷因股」(meme stock) 大漲，儼然成為市場新興投資領域，不過，曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 周二 (16 日) 表示他對做空 GameStop 深信不疑，已透過放空該賺進 1000 萬美元，他並透露自己正在做空美國公債。

葛洛斯接受彭博採訪時表示，儘管此前迷因股的飆漲幾乎賠掉他所有投入成本，但他仍確信該交易是正確之舉。

在 GameStop 狂熱期間，葛洛斯也加入空頭的行列，他表示至今仍持續以 250 美元和 300 美元的價格賣出買權，並認為目前是選擇權賣方的絕佳投資契機。

今年 1 月，GameStop (GME-US) 在空頭部位竄升期間出現軋空潮並飆漲 1700%，原因是大量 Reddit 用戶湧入逼空，迫使看空的機構與對沖基金被迫回補部位。

以 GameStop 為首的迷因股周二持續延續跌勢，GameStop 一度下跌 16%，隨後跌幅收斂，最終收盤報 208.17 美元，跌幅 5.38%，AMC 娛樂 (AMC-US) 則下跌 7.13%，高斯電子 (KOSS-US) 跌近 8%。

此外，葛洛斯也做空美債。他表示近幾周美債遭遇拋售、10 年期美債殖利率走升至 1.6%，債市熊市將會持續，未來通膨率將急劇上升，並導致聯準會 (Fed) 主席鮑爾被迫暫停原定保持低利率到 2023 年的政策。

葛洛斯表示，目前通膨率仍低於 2% ，但未來幾個月內將上揚，屆時可能高達 3% 至 4%。

葛洛斯過去 40 年以投資債券聞名，曾是全球最大債券基金經理人。2014 年加入 Janus Henderson Group 後績效表現不如以往，隨後於 2019 年退休。