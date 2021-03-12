美債殖利率飆股市陷修正壓力 渣打：兩利多支撐景氣循環股

疫苗接種與美國擬推財政措施，讓市場景氣復甦升溫，但美債殖利率飆升也引發股市震盪，渣打銀行表示，在經濟基本面改善、企業獲利成長的加持下，可趁市場修正之際逢低買進，看好景氣循環股後市表現。

全球疫苗施打進度持續推進，加上美國新一輪財政措施可望正式簽署出爐，但美國公債殖利率飆升，也讓市場擔憂倘若未來寬鬆的資金行情退潮，是否壓抑股票和債券的表現。

渣打銀行表示，隨著全球疫情獲得控制，以及經濟基本面數據不斷改善，投資人開始擔憂聯準會可能調整極度寬鬆的貨幣政策，使得美國 10 年期公債殖利率一度飆破 1.6%，引發資金成本可能上升的疑慮，全球金融市場也進入震盪修正的格局。

渣打銀行財富管理處指出，公債殖利率走揚通常代表景氣回溫，以長線角度來看，利率攀升，通常伴隨著股票等風險性資產同步走揚，因為這兩者反映對於經濟前景好轉的預期。

根據歷史數據顯示，在公債殖利率上升的期間，股票表現往往優於債券，價值型股票表現通常也會優於大盤，建議投資者可考慮提高價值型股票比重，包括金融、工業、能源、原物料等類股的配置。

渣打銀行預估，今年企業盈餘成長將受惠於 2020 年低基期的效應，還有各國寬鬆貨幣政策與積極財政措施的支持，將有助於化解投資人對於評價面偏高的疑慮。

債券方面，長期低利率的環境仍將持續，投資者應積極尋求收益，包括新興市場美元債、亞洲美元債，和成熟市場高收益債作為收益型資產配置的核心，不過也預期資本利得空間愈來愈有限，報酬表現將以債息收入為主。

外匯方面，短線上美國實際利率走揚可能導致美元跌勢趨緩，但預期聯準會的寬鬆政策立場將抑制公債殖利率走高，因此，仍看好歐元、英鎊、澳幣、人民幣的後市表現。