〈房產〉高雄及台南帶租約大型店面仍高投報率 交易熱度高

據實價登錄揭露，高雄及台南去年有多筆帶租約店面成交，今年年初位在高雄楠梓的 3C 家電賣場透店，以 2.6 億元帶租約出售，房仲業者指出，顯示賣場加持的大型店面，仍受市場青睞。

統計顯示，去年 5 月在楠梓區軍校路，「歡樂十七」商辦大樓，1、2 樓由全聯承租的店面，面積 628 坪，被當地「五岳升企業」以 9500 萬元買下；另外 6 月在三民區建工路，小北百貨承租，面積 245.5 坪的華廈 1、2 樓，被法人「呈相投資」，以總價 6783 萬購入。而今年初楠梓的 3C 家電賣場，也以 2.6 億元帶租約出售，台南仁德的生鮮超市店面以 2.47 億元易主。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，受疫情影響，民眾生活型態改變，不僅待在家中時間變長，採買上也更依賴住家附近的社區型賣場店家，因此不少超市、賣場業者，如全聯、家樂福、小北等，近來都積極拓點，替店面市場挹注一股活水。以全聯承租的楠梓右昌商圈 1、2 樓店面為例，由於商圈的生活機能成熟，周邊居住人口也很密集，因此該全聯已在當地穩定經營超過十年，若以當地租賃行情推估，承租金額每月應至少有 50-60 萬元，換算年投報率約 6.3-7.5%，遠高於北部店面平均投報的水平。

台灣房屋觀察近年大店面交易量，2019 年 38 筆，2020 年達 44 筆，似乎略有增溫趨勢。台灣房屋愛河之心加盟店店東林家福分析，大型店面總價高，所以出手買方大多是看中現成租金收益，或未來土地開發效益；而連鎖量販店家承租店面，多半選發展成熟且穩定的商業或住宅區，有充足的消費人口支撐，承擔房租的能力也好，選擇布局通路的業者通常一簽就是 5-10 年的長約，成為房東眼中的穩定好房客，也大大強化了投資人的出手意願。

觀察高雄三民區該筆交易，因建工路沿線商機熱鬧，小北百貨生意平穩，在當地已經營近十年，而且建工路還是高雄捷運黃線的預定路廊，所以除了中長期的租金報酬外，軌道建設的未來性，也是買方出手卡位的重要考量。

張旭嵐也強調，去年疫情壟罩，外來觀光客大幅減少，不少商圈消費力降低，店面交易也趨緩，不過市場熱錢充沛，置產族也在積極尋求穩定投報的標的，因此各區域的熱門路段店面，由於集客力較好，若又有連鎖品牌當現成租客，營運情況穩定，只要投報符合預期水準，對投資人來說，仍是「長抱型金雞母」。