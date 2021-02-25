〈房產〉自住未受打炒房影響？1月五大銀行新承做房貸仍寫1年來次高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年2月25號17點24分

台灣央行今 (25) 日公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，由於季節性因素影響，購屋貸款較上月減少 102.66 億元至 580.71 億元，但仍是去年以來單月次高，顯示央行於去年 12 月無預警祭出打炒房政策後，未對房市有明顯衝擊，而房貸利率略增 0.006 個百分點至 1.362%，仍處在歷史相對低檔位置。

央行指出，1 月較上月減少 3 個工作天數，五大銀行放款金額受工作天數影響蠻大，預期 2 月因處在農曆春節期間，屆時公布的數據仍將有減少的狀況。

據統計，台北市 1 月移轉棟數 2968 棟，月減 8.7%，年增 55%，新北市 5726 棟，月減 10.6%，年增 44.9%，桃園市 4128 棟，月減 12.9%，年增 39%，台中市 5536 棟，月增 4.6%，年增 96.2%，台南市 2077 棟，月減 7.8%，年增 33.7%，高雄市 3617 棟，月減 15.5%，年增 58.1%，合計六都移轉棟數共 2 萬 4052 棟，月減 8.3%，但仍較去年同期增加 55.2%。

央行進一步說明，由於六都移轉棟數減少，反映在 1 月五大銀行的購屋貸款上，同時，1 月也見到部分銀行整批分戶貸款減少、少數銀行房貸承作量接近銀行法的上限，均為影響房貸額的因素。

至於房貸利率略見調升，央行解釋，主要是因青安貸款一段式利率於 1 月占比相對二段式高，略影響房貸利率上揚；統計 1 月五大銀行青安貸款 47.15 億元，占總購屋貸款比重約 8.12%。

而房價方面，象徵中古屋行情的信義房價指數上，台北市 1 月月增 1.42%、年增 6.09%，新北市月增 0.67%，年增 5.15%。

台經院認為，在資金寬鬆和低利環境下，對於有自住購屋需求的買方並無太大影響，預料未來半年國內房市仍穩健發展。