AMD後英特爾證實可對華為出貨

周一 (21 日) 晚間，華為供應鏈透露英特爾已向該供應鏈廠表示取得對華為供貨許可，因此該供應鏈可繼續生產華為 NB 項目。隨後周二 (22 日) 英特爾也向中國媒體證實這項消息。這是在 AMD 之後，另一家美國 CPU 大廠取得供貨華為許可。

周二中國證券網報導指出已向英特爾方面求證是否將可向華為銷售產品。英特爾則回應已經取得向華為供貨許可證。

而陸媒《第一財經》引述華為方面談話指出，2019 年年底英特爾取得的出貨許可並不受 2020 年兩次制裁的影響。

美國對華為發的禁令分不同階段，每個階段使得美國晶片廠都需要得到美國政府的出貨許可證。自 2019 年 5 月到 2020 年 8 月，美國商務部一共對華為進行三波打壓：從控制華為使用美國產品，到限制華為晶片在生產過程中使用美國技術，再到最新推出的禁令不允許華為採購含有美國技術的晶片。

根據瞭解，對華為禁售一事牽涉到美國各部門和機構，所以批准流程錯綜複雜，花費的時間並不短，可能至少需要 8 個月甚至超過 1 年的時間。

近期外媒報導表示另一家美國 CPU 大廠 AMD 高級副總裁 Forrest Norrod 表示，AMD 已取得美國「實體清單」中「某些公司」銷售產品的許可證。外界解讀由於 AMD 是華為 NB CPU 主要供應商之一，因此他言下暗示 AMD 能夠向華為供貨。

