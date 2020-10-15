新世代高效能運算霸主 AMD重新定義商務與消費級桌上型處理器

IC Insights 報告指出，由於疫情今年在全球擴散，遠距、網路使用量增加，個人電腦 (PC)、平板、筆電，伺服器與超級電腦等需求也提升，帶動 CPU 銷售，預估今年 CPU 銷售額將達 417 億美元，年增 2.2%。

隨著 5G、物聯網技術不斷演進，企業數位轉型、資料上雲已成趨勢，讓雲端資料量大增，企業對資料處理、安全管理、科技需求也提升，觀察現今企業與生產環境，受限整體預算、人力資源考量，企業既有資訊團隊，因應不斷增長的人員、設備、資料背後所需管理及保護工作，仍相對吃緊，因此需要更高效能處理器，簡化並符合企業管理需求。

效能大躍進 史上最強大 Ryzen PRO 4000 G 系列

AMD(AMD-US) 看準高效能處理器可有助提升商務使用效能、安全性及科技應用，推出搭載 7 奈米製程的 x86 桌上型處理器－Ryzen 4000 系列，其中，Ryzen PRO 4000G 系列處理器瞄準商務桌上型電腦市場，結合先進效能與現代化安全功能，提供多層防護，迎合現今快步調的遠端工作商務環境。主打強化企業環境使用效能、資料安全性及遠端管理系統，以因應企業資料上雲、數位轉型需求，目前惠普 (HP-US)、聯想等大廠都陸續推出產品，提升企業商務生產力。Ryzen 處理器，無論是微架構、功耗、效能都追上了同業，並且定價更有誠意，整體 CP 值也更高。

惠普技術長暨客戶體驗與產品陣容策略部門負責人 Mike Nash 表示，我們的消費級與商務客戶都希望 PC 能兼具頂尖效能與價值。AMD 在消費級與遊戲 PC 中提供令人驚豔的運算效能以及最頂尖的內建顯示效能，同時在商務 PC 提供靈活的功能以及企業級的安全防護，讓商務使用者在任何地方都能發揮生產力。

根據 Steam(https://store.steampowered.com/hwsurvey/processormfg/) 最新公布的調查，因 AMD 規格與效能均更佳，且定價策略比同業更具競爭力，在內建 Windows 作業系統的裝置中，AMD 9 月的處理器市占率攀升至 25.75%，較上個月增加 0.84 個百分點，也比 5 月的 22.45% 多出 3.3 個百分點。相較之下，英特爾 9 月的市占率卻下滑至 74.24%，月減 0.85 個百分點，也比 5 月的 77.54% 少了 3.3 個百分點。Steam 報告顯示，AMD 已連續 4 個月增加市占率，英特爾 (INTC-US) 市占卻每況愈下。

在效能評比上，AMD 新推出的 Ryzen 7 PRO 4750G 比對手同等級產品效能增強約 31%、每瓦特效能也提升 43%；Ryzen 5 PRO 4650G 同樣在各項測試上效能也優於對手同等級產品，在應用商用軟體上，效能更是比前一代 Ryzen 5 PRO 3400G 效能提升 53%。

AMD 這次主打企業商務使用的 Ryzen PRO 4000G 系列，除了新推出 Ryzen 7 PRO 4750G，也升級 Ryzen 5 PRO 4650G、Ryzen 3 PRO 4350G，成為新一代 Ryzen 5 PRO 3400G、Ryzen 3 PRO 3200G。

AMD 持續推動創新高效能運算、繪圖及視覺技術，建構遊戲、高臨場感平台與資料中心等領域，全球數以百萬的消費者、世界 500 強企業以及尖端科學研究機構皆仰賴 AMD 的技術來改善生活、工作及娛樂。

AMD 全新境界 採用 7 奈米先進製程 提升處理器最多至 8 核心

每位桌機使用者都希望在家辦公或在辦公室工作時能夠獲得更流暢的效能、更多儲存容量、以及可靠的繪圖功能，同時兼具時尚的電腦外型。據 AMD 透漏 2020Q4 將與微星一起運用效能更上一層樓的 AMD Ryzen 桌上型處理器，共同打造高 CP 值的獨特微型機種，滿足客戶的多元需求，在執行高運算負載的娛樂與生產力任務時仍能保持低溫與靜音且體積小的優勢。以現代商務桌上型電腦為主，提供企業級解決方案、先進技術及多層安全功能。

搭載 PRO 技術的 Ryzen 4000G 系列，採用 Zen 2 核心架構，結合先進 7 奈米製程，可協助讓桌上型電腦處理器最多提升至 8 核心，並讓企業能在保持低溫、安靜狀態下，於各種微型、小尺寸外型的桌上型電腦中處理資料，優化使用效果。

資安全面防護 企業管理更輕鬆

在 Windows 10、OEM 安全功能下，除既有 AMD 基本架構 (architecture)、安全處理器 (secure processor) 外，也增加 Memory Guard 保護層，可對系統記憶體進行即時加密，協助企業數位轉型、資料上雲過程中，能簡化資料部署、管理，並可遠端更新修復聯網裝置、監視還原及升級系統等，裝置設備則可涵蓋電腦、筆電、平板、手機等。強化企業資料安全性，並能防止電腦失竊時，企業資料遭攻擊、竊取。

AMD Ryzen PRO 4000G 系列也同步提升企業共同管理能力，推出客戶管理解決方案，讓企業具備平台週期優勢，可針對品質、可靠性量身設計，提供企業級品質保證流程，包含 18 個月軟體穩定性計畫及 24 個月供應期計畫。另外在軟體資源上，超微 Ryzen PRO 4000 系列同步支援 Microsoft Endpoint Manager 等由雲端驅動的管理工具，有助保護端點和應用程式安全。

這次推的 Ryzen PRO 4000G 系列桌上型處理器產品，已在 7 月 21 日正式釋出，包含惠普、聯想等 OEM 廠商第 3 季都推搭載 Ryzen 4000G 系列桌上型處理器的新款系統。另外 AMD 為了與時並進，開啟進階應用的無限可能，今年 Q4 即將上市與微星 (2377-TW) 合作的企業級獨特微型機種也是指日可待，相關詳情請參考以下連結: https://www.amd.com/zh-hant/ryzen-pro