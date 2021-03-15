調查：76%的CEO預估今年全球經濟成長將有所改善

在新冠肺炎疫情爆發一年後，全球企業執行長 (CEO) 對全球經濟復甦的樂觀水平達到歷史新高。據 PwC 最新的調查數據顯示，全球有 76% 的受調 CEO 預測 2021 年經濟成長將有所改善，其中美國將是成長最多的國家。

針對全球 100 個國家和地區共 5050 位企業 CEO 的調查顯示，全球有 76% 的 CEO 預測 2021 年經濟成長將有所改善。遠高於 2020 年的 22% 和 2019 年的 42%，也是自 2012 年調查開始以來的樂觀新高水平。

其中，又以北美和西歐地區的 CEO 對全球經濟成長的樂觀情緒最為強烈，這兩個地區預測來年全球經濟成長將有所改善的 CEO 比例分別為 86% 和 76%。

另外，受調的 CEO 對他們自己企業的業務前景也相較去年更為樂觀。有大約 36% 的受訪者表示，他們對企業組織在未來 12 個月內的收入成長前景「非常有信心」，相較之下 2020 年比例僅 27%。

儘管全球成長樂觀信心增強，但各產業之間也存在很大差異，其中，技術和電訊業的執行長最為樂觀，比例分別為 45% 和 43%。

調查結果也顯示，有 35% 的執行長認為，美國已經擴大了領導者的地位，將成為未來 12 個月內成長第一的市場，較中國的 28% 高出 7 個百分點。

亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 先前表示，美國經濟是否能出現反彈，主要取決於美國人民接種新冠肺炎疫苗的進度，以及疫情受控的程度而定。他相信，美國經濟成長很可能較預期更佳。