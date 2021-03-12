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美國家庭財富在2020年達到130.2兆美元 創歷史新高

美國家庭財富在2020年達到130.2兆美元 創歷史新高(圖片：AFP)
美國家庭財富在2020年達到130.2兆美元 創歷史新高(圖片：AFP)

根據美國聯準會 (Fed) 在週四 (11 日) 發布的報告顯示，在美國超低利率和大規模財政紓困措施，有效阻止了疫情對財務帶來的衝擊下，截至 2020 年底，美國家庭財富達到了 130.2 兆美元，創下歷史新高。

報告顯示，在去年的第四季，股票市場持續上漲，為美國家庭資產增加了 4.9 兆美元，而房地產的增值，也使美國家庭資產增加了約 9000 億美元。在第四季，現金、活期存款和儲蓄存款餘額合計增加 6427 億美元，達到創紀錄的 14.1 兆美元。另外，消費者還清新用卡債務的金額也達到了創紀錄的 1183 億美元

不過，該份報告並未提供有關於高收入家庭與貧困家庭的比較細項，並且沒有明確顯示受僱者與失業者，以及那些擁有股票和房產，相較沒有股票和房產之人截然不同的差異。

儘管如此，最新數據仍提供了美國家庭財務整體實力的概況。在疫情爆發初期，美政府推出近 3 兆美元的財政援助，以及 Fed 大幅降息和每月購債計劃，都未美國家庭財務總體實力帶來支撐。

美國總統拜登在周四正式簽署了 1.9 兆美元刺激法案，比原定時間提早一天。最新法案將提撥 4000 億美元，以發放 1400 美元現金支票給多數民眾；3500 億美元援助州和地方政府；並提高疫苗發放資金和兒童抵稅福利。

與疫情前相比，美國勞動力市場仍然處在低谷，儘管有數據顯示上周初領失業金人數降至 4 個月低點，來到 71.2 萬人，優於市場預期的 72.5 萬人。初領失業金 4 周移動平均值則報 75.9 萬人，低於修訂後前值 79.3 萬人。但是，另一項報告指出，截至今年 2 月底，美國仍有 2010 萬人正在請領各種失業救濟。

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